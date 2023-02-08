Украина начнет готовить кадровый резерв для Крыма, – Верещук

В кадровом резерве для будущей работы в Крыму будут не только военные, но и представители будущих правоохранительных органов, работники юстиции, педагоги и государственные служащие.

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Украинским ведомствам будет поручено формировать кадровый резерв для работы в Автономной республике Крым после деоккупации полуострова. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она заявила, что перспектива деоккупации Крыма отрыла необходимость сформировать кадровый резерв для будущего управления на полуострове.

"Правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", – отметила Верещук.

Также она уточнила, что с точки зрения реинтеграции Крым имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.

"Это и значительное количество населения, и длительный период временной оккупации. Все это нужно учесть как при разработке законодательной базы, так и во время реинтеграции на практике. Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что отставной офицер армии США Бен Ходжес, занимавший должность командующего армией США в Европе, заявил, что Украина сможет освободить Крымский полуостров при условии, что западные страны предоставят ВСУ высокоточное оружие большой дальности.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 1 февраля глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине закончится в Крыму. По словам главы ГУР, необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть полуостров к лету.