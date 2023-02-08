Україна почне готувати кадровий резерв для Криму, – Верещук

У кадровому резерві для майбутньої роботи у Криму будуть не лише військові, а й представники майбутніх правоохоронних органів, працівники юстиції, освітяни та державні службовці.

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Українським відомствам доручено формувати кадровий резерв для роботи в Автономній республіці Крим після деокупації півострова. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона заявила, що перспектива деокупації Криму відкрила необхідність сформувати кадровий резерв для майбутнього управління на півострові.

"Правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", — зазначила Верещук.

Також вона уточнила, що з погляду реінтеграції Крим має низку особливостей, які необхідно враховувати.

"Це і значна кількість населення, і тривалий період тимчасової окупації. Все це потрібно врахувати як під час розробки законодавчої бази, так і під час реінтеграції на практиці. Колонізатори повинні виїхати, колаборанти відповідатимуть за законом, а відібране росіянами майно буде повернено законним власникам", — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що відставний офіцер армії США Бен Годжес, який обіймав посаду командувача армії США в Європі, заявив, що Україна зможе звільнити Кримський півострів за умови, що західні країни нададуть ЗСУ високоточну зброю великої дальності.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 1 лютого глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться у Криму. За словами голови ГУР, необхідно зробити все можливе, щоб повернути острів до літа.