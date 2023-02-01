Все закінчиться в Криму: Буданов розповів, чого чекати на фронті цього року

Голова української розвідки не вірить у можливість повторного наступу ЗС РФ з території Білорусі і вважає чутки про це спробами противника послабити присутність ЗСУ на Донбасі.

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Російсько-українська війна закінчиться повною деокупацією Криму, якій не завадять навіть погрози РФ щодо застосування ядерної зброї. Про це розповів голова воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.

Спілкуючись із журналістами, Буданов торкнувся теми повернення Криму, наступу з боку Білорусі та чуток про хворобу президента Росії Володимира Путіна. Також голова військової розвідки розповів, чи наважиться Кремль на застосування ядерної зброї в Україні.

Війна в Україні: чого чекати найближчим часом

Голова військової розвідки України висловив думку, що в останній місяць зими — перші весняні місяці слід очікувати на повторну спробу РФ піти в масштабний наступ.

"Угруповання Росії в Україні зараз налічує 326 000 солдатів та офіцерів. А "Калібрів" (сімейство крилатих ракет РФ, — ред.) у Москви залишилося всього 9 відсотків", — сказав Буданов, відповідаючи на запитання інтерв'юера про те, в якому стані зараз ЗС РФ.

Однак слід враховувати, що основними гарячими точками на військовій карті України залишаються міста в Донецькій та Луганській областях. Над цими регіонами окупанти хочуть встановити повний контроль.

Також Буданов розповів, як і коли закінчиться війна в Україні.

"Все почалося в Криму 2014 року, там все й закінчиться. Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", — сказав він.

Коли Білорусь піде у наступ

За словами Буданова, участь безпосередньо білоруських військових у російсько-українській війні є малоймовірною. Також розвідники зараз не бачать підтверджень того, що в лютому-березні ЗС РФ наважаться на повторний наступ на Київ з території Білорусі.

"Демонстрація активності на цьому напрямку покликана утримувати на півночі сили ЗСУ і не допустити їх перекидання на південь", — сказав Буданов.

Що зараз зі здоров'ям у лідера РФ Володимира Путіна

Кирило Буданов висловив думку, що справжній "господар Кремля" хворий на рак. А росіянам іноді показують його двійників.

"Це відкрите питання, чи справжній Путін зараз", — сказав голова української розвідки.

Чи вдарить РФ по Україні ядерною зброєю

Голова військової розвідки України вважає, що Володимир Путін не наважиться використати атомну бомбу ні проти України, ні проти США чи країн-союзниць.

"Це тактика залякування. Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Нанесення ядерного удару призведе не тільки до військової поразки Росії, але і до її краху. І вони це чудово знають", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, скільки росіян воюють в Україні. За його словами, йдеться про тисячі кадрових російських офіцерів та найманців.

Фокус також писав, що ексглава ЦРУ озвучив сценарій визволення Криму. На думку Девіда Петреуса, спочатку українським військовим потрібно "зачинити" окупантів на Кримському півострові, відрізавши шлях до материкової Росії, а потім розпочати атакувати військові штаби росіян високоточними боєприпасами.