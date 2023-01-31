Буданов розповів, скільки росіян воюють в Україні

Глава української розвідки висловив упевненість, що Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо програватиме війну проти України.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що за його інформацією, зараз на українській території воюють 326 000 російських військових. Про це він заявив під час свого інтерв'ю виданню The Washington Post, яке було опубліковано 31 січня.

"Приблизно 326 тисяч російських військових зараз воюють в Україні", — сказав він.

Також Буданов повідомив, що, за даними української розвідки, у росіян залишилося приблизно 9% від усіх ракет типу "Калібр", які були перед початком збройної агресії проти України.

Крім того, голова ГУР висловив переконання, що Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо програватиме війну в Україні. Він зазначив, що всі подібні заяви від російських спікерів — це тактика залякування.

"Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не лише до воєнної поразки Росії, а й до її краху. І вони це чудово знають", — заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 31 січня Кирило Буданов заявив, що, за його інформацією, російський президент Володимир Путін невиліковно хворий на рак. Крім того, глава Кремля має кілька двійників.

Також глава ГУР заявив, що українські спецслужби не причетні до атак по Кримському мосту та військових аеродромів на території РФ.