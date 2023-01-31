Буданов рассказал, сколько россиян воюют в Украине

Глава украинской разведки выразил уверенность, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия, даже если будет проигрывать войну против Украины.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по его информации в настоящее время на украинской территории воюют 326 000 российских военных. Об этом он заявил во время своего интервью изданию The Washington Post, которое было опубликовано 31 января.

"Примерно 326 000 российских военных сейчас воюют в Украине", — сказал он.

Также Буданов сообщил, что по данным украинской разведки у россиян осталось приблизительно 9% от всех ракет типа "Калибр", которые были перед началом вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того глава ГУР выразил убеждение, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия, даже если будет проигрывать войну в Украине. Он отметил, что все подобные заявление от российских спикеров — это тактика запугивания.

"Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", — заявил Буданов.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 31 января Кирилл Буданов заявил, что, по его информации, российский президент Владимир Путин неизлечимо болен раком. Кроме того, глава Кремля имеет несколько двойников.

Также глава ГУР заявил, что украинские спецслужбы не причастны к атакам по Крымскому мосту и военным аэродромам на территории РФ.