Буданов отрицает, что за атаками на Крымский мост и военные аэродромы стоят спецслужбы Украины

По мнению главы ГУР, Россия все же будет сталкиваться с внутренними проблемами до тех пор, пока Украина не восстановит своей территориальной целостности.

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Украинские спецслужбы не причастны к атакам по Крымскому мосту и военным аэродромам на территории Российской Федерации, заявил в интервью Washington Post 31 января. Начальник главного управления разведки (ГУР) генерал-майор Кирилл Буданов. При этом он добавил, что до тех пор, пока Украине не восстановит свою территориальную целостность, внутри России будут проблемы.

В ходе интервью Буданову напомнили слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который в декабре прошлого года прокомментировал взрывы на российской авиабазе в Саратове, заявив, что Украина может достать на много километров дальше. И хотя операции на территории РФ технически подпадали под компетенцию Буданова, в интервью он не подтвердил, что его сотрудники стояли за ударами по стратегическим бомбардировщикам, которые атаковали Украину.

Между тем руководитель ГУР отметил, что он ожидает большего, поскольку на территории РФ действуют украинские агенты.

"Это разрушило их иллюзии о безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотники. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы", — сказал Буданов.

Генерал-майор также предположил, что Кремлю следует опасаться коллаборационистов в своей среде, которые понимают, что Россия должна стать другой. Таких людей Украина поддерживает, добавил Буданов.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать. Они понимают, что Россия должна быть другой, и мы поддерживаем таких людей", — признался разведчик.

Что касается Крыма, Буданов считает, что по сути глобальный конфликт начался с аннексии Крыма, поэтому там он должен и закончиться.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой. Он вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов 30 января заявил, что будущие отношения между Украиной и Россией станут трудным процессом. В интервью изданию Wirtualna Polska генерал отметил, что если РФ распадется, то остается непонятным, с кем придется разговаривать о репарациях и привлечении к ответственности за содеянные военные преступления в Украине.