По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, инциденты, подобные взрывам на военных аэродромах РФ, будут происходить еженедельно с нарастающей силой.

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Происшествия в РФ будет все больше до тех пор, пока не сгорит вся Москва. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на просьбу прокомментировать участившиеся в последнее время взрывы на аэродромах и случаи самовозгорания других объектов, передает "ТСН".

[ + – ] Алексей Данилов — о пожарах в Москве и прочих происшествиях в РФ, смотреть с 4:32

"Мы понимаем ситуацию, которая происходит на сегодняшний день. И то, что у них там происходит в России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И те события, которые там происходят… я не могу сказать, кто к этому причастен, но поверьте, оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся та Москва, что непременно произойдет в наших с вами дни", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что некоторые политики предлагали Украины переговоры с РФ на условиях РФ, но президент отклонял подобные предложения как неприемлемые.

Напомним, что после того, как несколько лет назад ФСБ сообщила о ликвидации исламистского подполья, число "разоблаченных" терактов только возрастало. Только после этого в отчетах силового ведомства на смену "исламистам" пришли "украинские националисты".

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Данилов рассказал о планах РФ на ближайшее время. Украинские силы в конечном итоге должны вытеснить оккупационные войска с территории Крымского полуострова.