За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, інциденти, подібні до вибухів на військових аеродромах РФ, відбуватимуться щотижня з кожен раз більшою силою.

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Події у РФ буде все більше доти, доки не згорить вся Москва. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на прохання прокоментувати вибухи, що почастішали останнім часом, на аеродромах і випадки самозаймання інших об'єктів, передає "ТСН".

[ + – ] Олексій Данілов — про пожежі в Москві та інші події у РФ, дивитися з 4:32

"Ми розуміємо ситуацію, яка відбувається на сьогодні. І те, що у них там відбувається в Росії, повірте, воно тільки збільшуватиметься з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються... я не можу сказати, хто до цього причетний, але повірте, воно горітиме і горітиме, поки не згорить вся та Москва, що неодмінно станеться в наші з вами дні», — пояснив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що деякі політики пропонували Україні переговори з РФ на умовах РФ, але президент відхиляв такі пропозиції як неприйнятні.

Нагадаємо, що після того, як кілька років тому ФСБ повідомила про ліквідацію підпілля ісламізму, кількість "викритих" терактів тільки зростала. Лише після цього у звітах силового відомства на зміну "ісламістам" прийшли "українські націоналісти".

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Данілов розповів про плани РФ найближчим часом. Українські сили зрештою мають витіснити окупаційні війська з території Кримського півострова.