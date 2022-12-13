"Крыса, загнанная в угол": Данилов озвучил планы РФ на ближайшее время (видео)

По словам Алексея Данилова, в конечном итоге украинские военные вытеснят оккупантов из Крыма, а пожары в России продолжаться до той поры, пока не сгорит Москва.

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В ближайшие полтора-два месяца ВС РФ могут прибегнуть к самым жестоким методам для того, чтобы прорвать фронт и заставить ВСУ капитулировать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 13 декабря в эфире национального телемарафона.

"Просто не будет. Они сейчас будут безумствовать. Знаете, это как крыса, загнанная в угол. Именно это нас может ожидать ближайшие месяц полтора-два", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что ожидать от РФ отвода своих военных к Рождеству не стоит. По его словам, в Украине понимают – российские захватчики никуда не уйдут.

"Конечно, к Рождеству могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России", — сказал он.

Будет ли наступление с территории Беларуси

По словам Алексея Данилова, у Беларуси сейчас нет желания повторять судьбу ВС РФ, хотя вся эта страна фактически оккупирована Россией.

Кроме того, в Украине давно осведомлены о военной активности, происходящей в Беларуси возле границы с Украиной. В том числе и о так называемых военных учениях, которые в последнее время участились.

"Для нас это не было неожиданностью. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с Беларусью будут совершать те или иные акты агрессии", — уточнил Данилов.

О также подчеркнул, что не завидует тому, кто "сунется на нашу территорию".

Война РФ с Украиной: чего ожидать в ближайшем будущем

Кроме того, секретарь СНБО дал прогнозы на ближайшее будущее по поводу того, как будет развиваться ситуация с военным противостоянием РФ с нашей страной.

Так, Данилов уверен, что ВСУ заставят российских оккупантов покинуть всю территорию Украины, включая и аннексированный в 2014 году Крым.

Он также спрогнозировал, что взрывы и пожары, которые в последнее время участились на территории РФ, будут в обозримом будущем только набирать обороты.

"Я не могу сейчас говорить, кто к этому причастен, но поверьте, что пылать и гореть будет, пока не сгорит вся Москва", — утверждает Данилов.

Он также добавил, что украинские военные обладают достаточной силой, чтобы "вырвать все зубы гадюке" (имеется в виду Россия, — ред.).

Напомним, в ГПСУ рассказали, есть ли угрозы нападения со стороны Беларуси. По словам спикера Госпогранслужбы, маневры совместной группировки ВС РФ и армии Беларуси ничего не меняют. Но украинская сторона продолжает наблюдать за ситуацией, поскольку исключать угрозы со стороны северного соседа нельзя.

Фокус также писал о том, что по информации проекта "Беларускі Гаюн", сегодня, 13 декабря, подразделения белорусской армии начали движение из пункта постоянной дислокации в Бресте по трассе Р17 к городу Малорита в сторону Мокраны. В составе колоны техники были замечены БТР-80, грузовики МАЗ, минометы "Нона-М1", топливозаправщики, машины связи, карета скорой помощи и полевая кухня.