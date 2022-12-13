"Щур, загнаний у кут": Данілов озвучив плани РФ на найближчий час (відео)

За словами Олексія Данілова, зрештою українські військові витіснять окупантів із Криму, а пожежі в Росії триватимуть доти, доки не згорить Москва.

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У найближчі півтора-два місяці ЗС РФ можуть вдатися до найжорстокіших методів для того, щоб прорвати фронт і змусити ЗСУ капітулювати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 13 грудня в ефірі національного телемарафону.

"Просто не буде. Вони зараз шаленітимуть. Знаєте, це як щур, загнаний у кут. Саме це нас може очікувати в найближчі місяць, півтора, два", — сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що очікувати від РФ відведення своїх військових до Різдва не варто. За його словами, в Україні розуміють — російські загарбники нікуди не підуть.

"Звичайно, до Різдва можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії", — сказав він.

Чи буде наступ з території Білорусі

За словами Олексія Данілова, Білорусь зараз не має бажання повторювати долю ЗС РФ, хоча вся ця країна фактично окупована Росією.

Крім того, в Україні давно обізнані з військовою активністю, що відбувається в Білорусі біля кордону з Україною. Зокрема і про так звані військові навчання, які останнім часом почастішали.

"Для нас це не було несподіванкою. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю здійснюватимуть ті чи інші акти агресії", — уточнив Данілов.

Він також наголосив, що не заздрить тому, хто "сунеться на нашу територію".

Війна РФ з Україною: чого чекати у найближчому майбутньому

Крім того, секретар РНБО дав прогнози на найближче майбутнє щодо того, як розвиватиметься ситуація з військовим протистоянням РФ із нашою країною.

Так, Данілов упевнений, що ЗСУ змусять російських окупантів залишити всю територію України, включаючи і анексований у 2014 році Крим.

Він також спрогнозував, що вибухи і пожежі, які останнім часом почастішали на території РФ, в найближчому майбутньому тільки набиратимуть обертів.

"Я не можу зараз говорити, хто до цього причетний, але повірте, що палати і горіти буде, доки не згорить вся Москва", — стверджує Данілов.

Він також додав, що українські військові мають достатню силу, щоб "вирвати всі зуби гадюці" (мається на увазі Росія, — ред.).

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, чи є загрози нападу з боку Білорусі. За словами спікера Держприкордонслужби, маневри спільного угруповання ЗС РФ та армії Білорусі нічого не змінюють. Але українська сторона продовжує спостерігати ситуацію, оскільки виключати загрози з боку північного сусіда не можна.

Фокус також писав про те, що за інформацією проєкту "Беларускі Гаюн", сьогодні, 13 грудня, підрозділи білоруської армії розпочали рух із пункту постійної дислокації у Бресті трасою Р17 до міста Малорита у бік Мокрани. У складі колони техніки були помічені БТР-80, вантажівки МАЗ, міномети "Нона-М1", паливозаправники, машини зв'язку, карета швидкої допомоги та польова кухня.