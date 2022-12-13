"Националисты" вместо "исламистов": ФСБ "раскрыло" рекордное число терактов (инфографика)

По информации журналистов, 69% так называемых "терактов", которые якобы заранее раскрыли спецслужбы РФ, были диверсиями. Без угрозы для жизни людей.

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По состоянию на начало декабря, российская ФСБ в течение года сообщила о 48 контртеррористических операциях, большинство из них якобы связаны у Украиной. Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

И если прежде ФСБ сообщала о ликвидации бандформирований исламистов, то теперь на смену им пришли "украинские националисты".

До начала масштабной войны в Украине российские силовики чаще сообщали о предотвращении терактов с участием боевиков и смертников, но после 24 февраля переключились на антивоенные акции.

Журналисты выяснили, что 69% "терактов", которые будто бы предотвратили в РФ, были диверсиями, которые не угрожали жизням людей. Людям, которые поджигали военкоматы, планировали диверсии на энергетических объектах или железнодорожных путях, предъявлялись обвинения в подготовке терактов.

[ + – ] Виды "терактов".

Журналисты ссылаются на слова руководителя проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергея Давидиса, который заявил, что Кремль пытается таким образом "оправдать в глазах населения свои собственные преступные действия" в отношении Украины.

[ + – ] "Теракты", которые не несут угрозы жизням людей

Крым

[ + – ] За "терактами" в Крыму скрываются преследованиями крымских татар

Авторы исследования сделали вывод, что в топ-5 регионов с наибольшим числом "предотвращенных терактов" российским ФСБ вошел Крым, главным образом из-за преследования по "террористическим" статьям крымских татар. В пятерке таких регионов также Москва и Северный Кавказ.

Напомним, что РФ продолжает покупать американские микрочипы в обход санкций. С начала интенсивной фазы войны в Украине, объем импортируемых в РФ полупроводников и микрочипов стремительно рос. Несмотря на санкции, ограничивающие их поставку.

Ранее Фокус сообщал, что в Мелитополе ВС РФ потеряли руководящий состав 58-й армии. ВСУ уничтожили три артиллерийских установки и до 10 единиц военной техники в районах Энергодара, Токмака и Гуляйполе.