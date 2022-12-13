В обход санкций: Россия продолжает покупать американские микрочипы – СМИ

С момента полномасштабной войны в Украине, сумма импорта полупроводников и микрочипов в Россию стремительно выросла. При этом санкции, наложенные США, предусматривают ограничения на поставку данных товаров в РФ.

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Несмотря на ограничения США, Российская Федерация продолжает закупать электронику, необходимую для производства вооружения. С этой целью РФ использует некоторые частные компании, а также прокладывает новые маршруты поставок. Об этом говорится в совместном исследовании Reuters и Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

В публикации говорится, что РФ сотрудничает с малоизвестными фирмами, которые поставляют микрочипы в обход санкций. К примеру, турецкая компания Azu International Ltd Sti занимается продажей американских комплектующих для компьютеров в Россию.

Azu International Ltd Sti была основана турецким бизнесменом Гоктюрком Агвазом, которому также принадлежит компания-поставщик микрочипов Smart Impex GmbH. Smart Impex, расположенная в Германии. После введения санкций немецкая фирма отказалась продавать свою продукцию в РФ, однако продолжила поставки в Турцию

К турецким компаниям, помогающий России получать необходимую электронику также относится Smart Trading Ltd. Ее основателем является генеральный директор российской логистической фирмы Novelco Григорий Григорьев. Благодаря Smart Trading РФ получила оборудования примерно на 660 тысяч долларов.

В Европейском союзе также зафиксированы предприятия, снабжающие РФ. Так эстонская Elmec Trade Oü предоставила Российской Федерации электроники на сумму не менее 17 миллионов долларов. По словам гендиректора фирмы Александра Фоменко, поставки осуществлялись в рамках старых договоренностей.

Авторы расследования также упомянули о фирме Pixel Devices Ltd, базирующейся в Гонконге. Директор Pixel Devices, гражданин Испании Пере Роура Кано подтвердил, что его компания экспортирует полупроводники в РФ. Примечательно, что в 2017 году предприятие было зарегистрировано на петербургскую компанию.

В сообщении отметили, что на территории Российской Федерации есть большое количество фирм, используемых для замещения попавших под санкции США организации. К примеру, после наложения ограничений на ООО "Радиант Груп", экспортом микрочипов начала заниматься Titan-Micro, чей офис расположен в том же здании.

В итоге с апреля по ноябрь 2022 года импорт электроники в Россию составил 2,6 миллиарда долларов, из них на товары выпущенные в странах Европы и США приходится 777 миллионов долларов.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что благодаря западным санкциям, Российская Федерация не сможет закупать в необходимых количествах детали для производства оружия. Политик также упоминал о том, что западные страны продолжают искать новые возможности для ужесточения санкций против РФ.

Еще Фокус писал о том, что несмотря на санкции, Россия продолжает выпускать крылатые ракеты. Британские эксперты выяснили, что боеприпасы, которыми ВС РФ атаковали Киев, были произведены всего за 2 месяца до их применения.