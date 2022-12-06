Несмотря на санкции: РФ продолжает производить управляемое оружие (фото)

Британские эксперты выяснили, что крылатые ракеты, которыми ВС РФ недавно атаковали Киев, были произведены всего за 2 месяца до их использования.

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Российская Федерация продолжает изготавливать боеприпасы, несмотря на западные санкции. Об этом заявили в британской следственной организации, занимающейся отслеживанием поставок оружия Conflict Armament Research (CAR).

Исследователи CAR выяснили, что в массированной атаке ВС РФ на Киев 23 ноября были задействованы крылатые ракеты, изготовленные в течение последних нескольких месяцев. По мнению экспертов, это говорит о том, что РФ все еще сохраняет возможность производить вооружение.

В публикации также упомянули о том, что из-за ракетного обстрела украинской столицы была повреждена критическая инфраструктура. В результате жители Киева остались без электричества и водоснабжения.

Следователи CAR прибыли на места происшествий спустя два дня. Экспертам удалось задокументировать остатки двух российских боеприпасов, на которых сохранились следы маркировки.

[ + – ] Останки российских ракет

"Этими ракетами были управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-101 — новейшая модель российских крылатых ракет, принятых на вооружение в 2013 году. На остатках имеются маркировки, указывающие на то, что ракеты были произведены в период с июля по сентябрь 2022 года и в период с октября по ноябрь 2022 года", — сообщают в CAR.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, как западные санкции повлияют на военный потенциал Российской Федерации. По его словам, из-за ограничений РФ не сможет в необходимых количествах закупать запчасти к оружию.

Еще Фокус писал о том, что Россия накопила ресурсы для пополнения своего военного арсенала. По словам американских аналитиков, РФ запаслась большим количеством оружия и сырья еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что по мнению представителя ГУР МО Андрея Юсова, у РФ еще много ракет типа С-300, которыми она может обстреливать города Украины. При этом ракетные атаки уже не будут столь частыми.