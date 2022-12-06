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Военный Фокус Российско-украинская война

Несмотря на санкции: РФ продолжает производить управляемое оружие (фото)

Россия, крылатые ракеты, управляемое оружие, РФ, производство
Фото: Telegram | Российские управляемые ракеты на заводе "Авангард".

Британские эксперты выяснили, что крылатые ракеты, которыми ВС РФ недавно атаковали Киев, были произведены всего за 2 месяца до их использования.

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Российская Федерация продолжает изготавливать боеприпасы, несмотря на западные санкции. Об этом заявили в британской следственной организации, занимающейся отслеживанием поставок оружия Conflict Armament Research (CAR).

Исследователи CAR выяснили, что в массированной атаке ВС РФ на Киев 23 ноября были задействованы крылатые ракеты, изготовленные в течение последних нескольких месяцев. По мнению экспертов, это говорит о том, что РФ все еще сохраняет возможность производить вооружение.

В публикации также упомянули о том, что из-за ракетного обстрела украинской столицы была повреждена критическая инфраструктура. В результате жители Киева остались без электричества и водоснабжения.

Следователи CAR прибыли на места происшествий спустя два дня. Экспертам удалось задокументировать остатки двух российских боеприпасов, на которых сохранились следы маркировки.

Останки российских ракет

"Этими ракетами были управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-101 — новейшая модель российских крылатых ракет, принятых на вооружение в 2013 году. На остатках имеются маркировки, указывающие на то, что ракеты были произведены в период с июля по сентябрь 2022 года и в период с октября по ноябрь 2022 года", — сообщают в CAR.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, как западные санкции повлияют на военный потенциал Российской Федерации. По его словам, из-за ограничений РФ не сможет в необходимых количествах закупать запчасти к оружию.

Еще Фокус писал о том, что Россия накопила ресурсы для пополнения своего военного арсенала. По словам американских аналитиков, РФ запаслась большим количеством оружия и сырья еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что по мнению представителя ГУР МО Андрея Юсова, у РФ еще много ракет типа С-300, которыми она может обстреливать города Украины. При этом ракетные атаки уже не будут столь частыми.