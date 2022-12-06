Незважаючи на санкції: РФ продовжує виробляти керовану зброю (фото)

Британські експерти з'ясували, що крилаті ракети, якими ЗС РФ нещодавно атакували Київ, були зроблені всього за 2 місяці до їх використання.

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Російська Федерація продовжує виготовляти боєприпаси, незважаючи на західні санкції. Про це заявили в британській слідчій організації, яка займається відстеженням постачання зброї Conflict Armament Research (CAR).

Дослідники CAR з'ясували, що у масованій атаці ЗС РФ на Київ 23 листопада були залучені крилаті ракети, виготовлені протягом останніх кількох місяців. На думку експертів, це говорить про те, що РФ все ще зберігає можливість виготовляти озброєння.

У публікації також згадали про те, що через ракетний обстріл української столиці було пошкоджено критичну інфраструктуру. В результаті мешканці Києва залишилися без електрики та водопостачання.

Слідчі CAR прибули на місце подій через два дні. Експертам вдалося задокументувати рештки двох російських боєприпасів, на яких збереглися сліди маркування.

[ + – ] Залишки російських ракет

"Цими ракетами були керовані ракети класу "повітря-поверхня" Х-101 — новітня модель російських крилатих ракет, прийнятих на озброєння у 2013 році. На залишках є маркування, що вказують на те, що ракети були зроблені в період з липня по вересень 2022 і в період із жовтня по листопад 2022 року", — повідомляють у CAR.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про те, як західні санкції вплинуть на військовий потенціал Російської Федерації. За його словами, через обмеження РФ не зможе у необхідних кількостях закуповувати запчастини до зброї.

Ще Фокус писав про те, що Росія нагромадила ресурси для поповнення свого військового арсеналу. За словами американських аналітиків, РФ запаслася великою кількістю зброї та сировини ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що на думку представника ГУР МО Андрія Юсова, у РФ ще багато ракет типу С-300, якими вона може обстрілювати міста України. При цьому ракетні атаки вже не будуть такими частими.