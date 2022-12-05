"Впали до критичного рівня": Росія не може проводити великі ракетні атаки часто, — ГУР

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, РФ ще має багато ракет типу С-300, якими вона може обстрілювати прифронтові міста України.

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Представник Державного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що в Росії закінчуються запаси високоточного озброєння. Тому вона не може дозволити собі часті ракетні удари по Україні. Про це він розповів під час національного телемарафону.

Представник ГУР МО заявив, що за багатьма показниками запаси високоточних ракет у РФ підійшли до критично низького рівня. Тому ЗС РФ не можуть проводити масовані ракетні атаки часто. Сьогоднішню атаку розвідка України передбачила.

"Українські ППО, протиракетна оборона готова, українські енергетики готові, ДСНС — вся країна героїчно працює над знищенням цих ракет", — запевнив Юсов.

За словами Юсова, навіть те, що у РФ не так багато "Калібрів" та "Іскандерів", не зменшує збитків від їх використання. Це серйозне випробування для України, яке вона проходитиме за допомогою міжнародних партнерів.

"Завдання, які перед собою ставлять терористи — зламати дух і змусити до капітуляції — вони ні до чого не приведуть", — переконаний Юсов.

Щоправда, як зазначив представник розвідки, Росія має ще багато ракет меншого радіусу дії типу С-300. Тому прифронтові міста, такі як Суми, Харків, Запоріжжя та нещодавно звільнений Херсон обстрілюватимуть.

За його словами, від терористичних атак Росії на енергетичну інфраструктуру страждають саме цивільні об'єкти та мирні жителі України. Саме це може бачити сьогодні весь світ.

"І це ще раз привід усьому світу задуматися про визнання Росії державою-спонсором тероризму та терористичною державою", — сказав Юсов.

Ракети "Калібр" та "Іскандер"

"Калібр" — це російська крилата ракета великої дальності, яку почали розробляти ще 1983 року. Неодноразово використовувалися росіянами в Сирії. Також не раз ВМФ РФ використовували ракети у війні проти України. Удари наносяться з підводних човнів та кораблів.

"Іскандер" — сімейство російських ракетних комплексів, яке призначене для знищення ППО та ПРО противника. Деякі зразки ракет можуть мати ядерні боєприпаси.

Раніше Фокус писав, що Кабмін підбив підсумки масованого ракетного удару. Попри влучання у Київській, Вінницькій та Одеській областях, Росії не вдалося досягти енергетичного колапсу в Україні, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Ще нагадаємо, що українські сили ППО збили більшість ракет під час атаки РФ. У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що на українську столицю летіло 10 ракет. 9 із них вдалося знищити.