"Упали до критического уровня": Россия не может проводить большие ракетные атаки часто, — ГУР

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, у РФ еще много ракет типа С-300, которыми она может обстреливать прифронтовые города Украины.

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Представитель Государственного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что у России заканчиваются запасы высокоточного вооружения. Поэтому она не может позволить себе частые ракетные удары по Украине. Об этом он рассказал во время национального телемарафона.

Представитель ГУР МО заявил, что по многим показателям запасы высокоточных ракет у РФ подошли к критически низкому уровню. Поэтому ВС РФ не могут проводить массированные ракетные атаки часто. Сегодняшнюю атаку разведка Украины предусмотрела.

"Украинские ПВО, противоракетная оборона готова, украинские энергетики готовы, ГСЧС — вся страна героически работает над уничтожением этих ракет ", — заверил Юсов.

По словам Юсова, даже то, что у РФ не так много "Калибров" и "Искандеров" не уменьшает ущерб от их использования. Это серьезное испытание для Украины, которое она пройдет при помощи международных партнеров.

"Задачи, которые перед собой ставят террористы – сломать дух и заставить к капитуляции – они ни к чему не приведут", — убежден Юсов.

Правда, как отметил представитель разведки, у России еще много ракет меньшего радиуса действия типа С-300. Пожтому прифронтовые города, такие как Сумы, Харьков, Запорожье и недавно освобожденный Херсон будут обстреливать.

По его словам, от террористических атак России на энергетическую инфраструктуру страдают именно гражданские объекты и мирные жители Украины. Именно это и может видеть сегодня весь мир.

"И это еще раз повод всему миру задуматься о признании России государством спонсором терроризма и террористическим государством.", — сказал Юсов.

Ракеты "Калибр" и "Искандер"

"Калибр" — это российская крылатая ракета большой дальности, которую начали разрабатывать еще в 1983 году. Не раз использовались россиянами в Сирии. Также не единожды ВМФ РФ использовали ракеты в войне против Украины. Удары наносятся с подводных лодок и кораблей.

"Искандер" — семейство российских ракетных комплексов, которое предназначено для уничтожения ПВО и ПРО противника. Некоторые образцы ракет могут нести ядерные боеприпасы.

Ранее Фокус писал, что Кабмин подвел итоги массированного ракетного удара. Несмотря на попадания в Киевской, Винницкой и Одесской областях, России не удалось добиться энергетического коллапса в Украине, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Еще напомним, что украинские силы ПВО сбили большинство ракет во время атаки РФ. В Киевской городской военной администрации рассказали, что на украинскую столицу летели 10 ракет. 9 из них удалось уничтожить.