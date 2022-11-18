Більше ракет: РФ накопичила ресурси для поповнення свого арсеналу, — New York Times

На думку американських аналітиків, Росія запасла велику кількість зброї та сировини ще до початку повномасштабного вторгнення. Крім того, РФ може розраховувати на допомогу Ірану та КНДР.

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Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Російська Федерація всіма засобами намагається поповнити свої ракетні запаси. У Кремлі звертаються за допомогою до Ірану та Північної Кореї, а також можуть нарощувати власне виробництво зброї, про що пише New York Times.

Як пишуть у виданні, українські та західні експерти кілька місяців поспіль стверджували, що в Росії поступово закінчуються боєприпаси. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що РФ витратила приблизно 70% своїх запасів.

При цьому територія України регулярно потрапляє під масовані ракетні обстріли. Так, у вівторок, 25 листопада, Росія випустила по українських містах 96 ракет, що стало найбільшим обстрілом країни за час повномасштабного вторгнення.

У Пентагоні вважають, що за покупкою ракетних боєприпасів РФ звертається до Ірану та Північної Кореї. На думку глави відомства Ллойда Остіна, ці країни можуть "надати їм деякі можливості".

Автори публікації також нагадали, що в жовтні цього року Володимир Путін заявляв про нарощування виробництва технологій, необхідних для проведення "спеціальної військової операції".

За даними військової розвідувальної фірми Janes, до початку вторгнення РФ цілком могла зробити запаси мікрочіпів та інших елементів, необхідних створення високоточної зброї. Аналітики зазначають, що деякі технології, які використовуються у військовій промисловості, мають цивільне застосування, що дозволяє Росії закуповувати їх в обхід санкцій.

"Ймовірно, вони виробляються, поки ми говоримо, оскільки економіка знаходиться на межі воєнного стану, а багато заводів, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, працюють у три зміни та навіть у вихідні", — повідомляють у розвідувальній компанії.

Нагадаємо, що Російська Федерація завдала удару по об'єктах видобутку газу на сході України. Унаслідок обстрілу на місці події почалася пожежа, кілька об'єктів було зруйновано або зазнало пошкоджень різного ступеня.

Ще Фокус писав, що внаслідок масованого ракетного обстрілу майже половину енергосистеми України було виведено з ладу. Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль заявив, що за нинішніх умов Україні потрібно більше обладнання і засобів для придбання додаткових обсягів газу.