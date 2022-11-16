Майже $1 млрд: ЗМІ підрахували, скільки коштував для РФ вчорашній обстріл України

Загалом ЗС РФ запустили 96 ракет та дронів-камікадзе, які призвели до відключень електрики у багатьох містах. Загалом тривога в Україні тривала понад 4 години.

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За кілька годин 15 листопада російські війська запустили 96 ракет на суму 700-900 млн доларів. Про це повідомляє Forbes.

Війська РФ запускали ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та 24 безпілотники. Ракети Х-101 і Х-555 запускалися з літаків стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 у районі Каспійського моря та Ростовської області. "Калібри" ворог запускав із кораблів у Чорному морі. Загалом тривога в Україні тривала понад 4 години.

Скільки коштують ракети випущені ракети?

Вартість однієї ракети Х-101 — близько 13 млн доларів, "Калібр" — 6,5 млн доларів та Х-555 4 млн долара. Чіткого розподілу у Командуванні Повітряних сил не повідомили. Тому журналісти приблизно підрахували, що вартість усіх випущених ракет становить 700-900 млн доларів.

Зазначимо, у Командуванні Військово-повітряних сил 96 ракет:

75 крилатих ракет

2 керовані авіаракети

10 дрони-камікадзе

2 безпілотники

Нагадаємо, одна зі збитих російських ракет впала на житлову п'ятиповерхівку у Києві. В результаті постраждала жінка. Через масові обстріли Україні припинило прокачування нафти до Угорщини.

Українське ППО збило 72 ракети з 90.