Україна зупинила прокачування нафти в Угорщину: що сталося

За словами представника уряду Угорщини Золтана Ковача, прем'єр-міністр країни вже скликав із цього приводу екстрене засідання РНБО.

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Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини. Про це повідомив офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін.

Офіційна версія – падіння напруги.

Зі свого боку, постачання нафти польською ділянкою нафтопроводу "Дружба" здійснюється в нормальному режимі, повідомила прессекретар компанії PERN Катажина Красінська.

Тим часом в Угорщині через зупинку прокачування нафти прем'єр-міністр Віктор Орбан скликає засідання РНБО. Про це повідомив представник уряду Угорщини Золтан Ковач. Воно відбудеться вже цього вечора, 15 листопада.

На порядку денному — припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" та ракетний удар по території Польщі.

Крім того, речник глави угорського уряду Берталан Хаваші повідомив про те, що міністр оборони Угорщини Крістоф Салаї-Бобровницьки провів телефонні переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова стосувалася інциденту у Польщі та безпеки Угорщини.

Нагадаємо, 15 листопада на території Польщі впали дві ракети РФ, у повітря підняли польськч винищувачі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Фокус також писав про те, що 15 листопада через масовані удари Росії по Україні Молдова залишилася без електрики. Одну з ліній електропередач, що транспортувала електроенергію до Молдови, відключено в автоматичному режимі.