Украина остановила прокачку нефти в Венгрию: что произошло

По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, премьер-министр страны уже созвал по этому поводу экстренное заседание СНБО.

Related video

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Официальная версия — падение напряжения.

В свою очередь поставки нефти по польскому участку нефтепровода "Дружба" осуществляются в нормальном режиме, сообщила пресс-секретарь компании PERN Катажина Красинская.

Тем временем в Венгрии из-за остановки прокачки нефти премьер-министр Виктор Орбан созывает заседание СНБО. Об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Оно состоится уже этим вечером, 15 ноября.

На повестке дня — прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" и ракетный удар по территории Польши.

Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил о том, что министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор касался инцидента в Польше и безопасности Венгрии.

Напомним, 15 ноября на территории Польши упали две ракеты РФ, в воздух были подняты польские истребители. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Фокус также писал о том, что 15 ноября из-за массированных ударов России по Украине Молдова осталась без электричества. Одна из линий электропередач, транспортировавшая электроэнергию в Молдову, была отключена в автоматическом режиме.