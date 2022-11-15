Ракета потрапила у балкон: мешканці п'ятиповерхівки у Києві розповіли про обстріл

Після пожежі, що почалася в квартирі, чоловік з дружиною схопили речі і швидко спустилися у двір. А жінка, яка мешкає поверхом нижче, в чий балкон потрапив снаряд, загинула.

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Мешканці київського будинку, в який у вівторок, 15 листопада, влучила російська ракета, розповіли про обстріл. 72-річний чоловік, який представився Петром Михайловичем, зазначив, що частина російського снаряда впала на балкон квартири поверхом нижче, був вибух — і в квартирах посипалися шибки. Про це повідомляє ZN.

Після пожежі він разом з дружиною схопив речі, що трапилися під руку, і швидко спустилися у двір. У квартирі залишилися документи та інше майно.

За словами мешканців, можливо, загинула жінка на нижньому поверсі, у балкон якої потрапив снаряд.

Загибель одного із мешканців Києва підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

За словами 66-річної Світлани Євгенівни, вони не звернули увагу на сигнал повітряної тривоги і вирішили не спускатися в бомбосховищі, бо "набридло бігати".

"Думали, що пронесе і цього разу", — пояснила жінка.

Нагадаємо, що українські ППО збили 73 російські ракети із 90, випущених під час масованої атаки на українські міста. За словами радника голови ОП Кирила Тимошенка, ракети потрапили до 15 об'єктів енергоінфраструктури. У трьох шахтах у районі Кривого Рогу застрягли 566 шахтарів — рятувальна операція тривала 4 години.

Раніше Фокус повідомляв про заяви офіційних осіб США та ЄС після масованого обстрілу України. Закордонні політики засудили масштабну атаку Росії на українські міста та запевнили у подальшій підтримці.