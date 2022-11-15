Є загиблий: Кличко озвучив перші наслідки ракетних ударів по Києву

Мер столиці не уточнив, хто став жертвою терористичної атаки російських військових: чоловік, жінка чи дитина.

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Під час обстрілу Києва ЗС РФ 15 листопада було вбито мешканця столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму офіційному Телеграм-каналі.

За словами градоначальника, рятувальники виявили тіло загиблого в одному із багатоповерхових будинків на Печерську. Кличко не уточнив, хто став жертвою обстрілів окупантів: чоловік, жінка чи малолітня дитина.

Мер Києва лише додав, що рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Зі свого боку, інформацію про загиблого підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, на будинок впали уламки збитої системою ППО ракети, яку випустили ЗС РФ.

Вибухи у Києві 15 листопада: що відомо

Російські військові у другій половині дня 15 листопада завдали повторного удару крилатими ракетами по Києву.

За інформацією мера столиці, від ракетної атаки російських окупантів постраждала багатоповерхівка у Печерському районі міста.

Дещо раніше Віталій Кличко поінформував у своєму офіційному каналі в Телеграм про те, що під час першої ракетної атаки окупантів на місто ракети поцілили у два багатоповерхові будинки на Печерську. У будівлях спалахнула пожежа. За словами мера, на місці вже працюють рятувальники, поліція та медики.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія масово вдарила ракетами по Україні. Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні о 14:21 з оголошення загрози у Києві та центральних областях. Через 20 хвилин сигнал тривоги пролунав і в решті регіонів, крім тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попереджав, що в дні саміту "Великої двадцятки" на Балі існує загроза масованого ракетного удару з боку російських військ по Україні.