Есть погибший: Кличко озвучил первые последствия ракетных ударов по Киеву

Мер столицы не уточнил, кто стал жертвой террористической атаки российских военных: мужчина, женщина или ребенок.

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Во время обстрела Киева ВС РФ 15 ноября был убит житель столицы. Об этом сообщил мер города Виталий Кличко в своем официальном Телеграм-канале.

По словам градоначальника, спасатели обнаружили тело погибшего в одном из многоэтажных домов на Печерске. Кличко не уточнил, кто стал жертвой обстрелов оккупантов: мужчина, женщина или малолетний ребенок.

Мер Киева лишь добавил, что спасательно-поисковые работы продолжаются.

В свою очередь информацию о погибшем подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, на дом упали обломки сбитой системой ПВО ракеты, которую выпустили ВС РФ.

Взрывы в Киеве 15 ноября: что известно

Российские военные во второй половине дня 15 ноября нанесли повторный удар крылатыми ракетами по Киеву.

По информации мера столицы, от ракетной атаки российских оккупантов пострадала многоэтажка в Печерском районе города.

Несколько ранее Виталий Кличко проинформировал в своем официальном канале в Телеграм о том, что во время первой ракетной атаки оккупантов на город ракеты попали в два многоэтажных дома на Печерске. В зданиях вспыхнул пожар. По словам мэра, на месте уже работают спасатели, полиция и медики.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия массово ударила ракетами по Украине. Масштабная воздушная тревога началась в Украине в 14:21 с объявления угрозы в Киеве и центральных областях. Спустя 20 минут сигнал тревоги прозвучал и в остальных регионах, кроме временно оккупированного Крыма.

Отметим, что ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупреждал, что в дни саммита "Большой двадцатки" на Бали существует угроза массированного ракетного удара со стороны российских войск по Украине.