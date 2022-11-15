"Наши мысли с украинцами": как отреагировали США и ЕС на массированный обстрел Украины

Иностранные политики осудили масштабную атаку Кремля на украинские города и заверили, что будут и дальше оказывать помощь нашей стране.

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Западные страны осудили массированный обстрел Украины, который российские войска осуществили 15 ноября. Фокус в одном материале собрал реакции иностранных дипломатов и политиков, которые негативно отреагировали на очередные ракетные удары ВС РФ и заверили Киев в дальнейшей поддержке.

Массированный обстрел Украины — реакция США

Белый дом осудил массированные ракетные удары по украинским городам, которые Россия целенаправленно осуществила во время проведения саммита G20 в Индонезии. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, российские ракеты поразили не только объекты критической инфраструктуры, но и жилые дома.

"Эти российские удары лишь усугубят беспокойство среди лидеров G20 относительно дестабилизирующего влияния путинской войны. Наши мысли с мужественным украинским народом, который продолжает демонстрировать стойкость и мужество в защите своего суверенитета и демократии. США, наши союзники и партнеры будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", — говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте Белого дома.

[ + – ] США осудили массированный обстрел Украины

Отдельно массированный обстрел Украины прокомментировала посол США Бриджит Бринк. Дипломат подтвердила слова советника президента Джо Байдена о том, что официальный Вашингтон продолжит поддерживать храбрых украинцев, которые сдерживают военную агрессию России.

"Очередная волна жестоких нападений – мысли с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве и по всей Украине. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, месяцами остававшихся мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины", — говорится в сообщении Бриджит Бринк.

[ + – ] США осудили массированный обстрел Украины

Массированный обстрел Украины — реакция Великобритании

Посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс раскритиковала массированный обстрел Украины, который был осуществлен российскими войсками 15 ноября.

"Как ночь сменяет день, Россия отвечает на унизительный уход из Херсона ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Киева и других городов. Великобритания пережидает (уход России из Херсона — ред.) вместе с украинскими гражданами", — лаконично добавила британский дипломат в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на массированный обстрел украинских городов

Массированный обстрел Украины — реакция Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра стал свидетелем ракетных ударов ВС РФ по Украине. Глава МИД, который прибыл во вторник в украинскую столицу, был вынужден находиться в укрытии во время массированного обстрела.

Как отметил Вопке Хукстра, на ракетные удары ВС РФ по Украине может быть только один ответ — дальнейшая поддержка Киева в полномасштабной войне с Россией. Министр также призвал своих коллег обращать внимание не на слова, а на действия Кремля по отношению к соседней стране, поскольку сегодняшний массированный обстрел Украины свидетельствует о том, что российский президент Владимир Путин и дальше готов прибегать к преступным методам в отношении гражданского населения.

"На это может быть только один ответ. И это продолжать — продолжать поддерживать Украину, продолжать поставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над предоставлением гуманитарной помощи", — добавил Хукстра в общении с журналистами CNN.

Массированный обстрел Украины — реакция России

Ракетные удары по Украине отдельно прокомментировал бывший президент России, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. Свою публикацию топ-соратник Владимира Путина посвятил не только массированному обстрелу украинских городов, но и резолюции Генеральной Ассамблеии ООН по репарациям, которые могут взыскать с Москвы из-за полномасштабного вторжения.

Так, Дмитрий Медведев назвал решение ГА ООН "беззаконным", которое "было высосано вражескими странами из известного места". По его словам, если страны Запада начнуть изымать замороженные активы в пользу Украины — "у России не останется другого выбора" как проводить аналогичные действия в отношении инвесторов на территории РФ.

"В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день…", — добавил Медведев, намекая на масштабный блэкаут в Украине после массированных ракетных ударов.

[ + – ] Медведев связал массированный обстрел Украины с резолюцией ООН по репарациям

Стоит напомнить, что 15 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, в ходе которого в направлении украинских городов были выпущены десятки крылатых ракет. Ракетный удар также был осуществлен по Киеву, в результате чего обломки снарядов упали на многоквартирные дома и спровоцировали пожары. Через какое-то время ВС РФ осуществили новый обстрел Киева, в ходе которого погиб, по меньшей мере, один человек.

Массированный обстрел Украины привел к критической ситуации в украинской энергосистеме. "Укрэнерго" для предотвращения аварий на объектах критической инфраструктуры ввело по всей территории страны экстренные отключения электроэнергии.

Президент Владимир Зеленский, комментируя массированный обстрел Украины, сообщил, что ВС РФ осуществили 85 ракетных ударов по украинским городам.