"Наші думки з українцями": як відреагували США та ЄС на масований обстріл України

Іноземні політики засудили масштабну атаку Кремля на українські міста і запевнили, що й надалі будуть надавати допомогу нашій країні.

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Західні країни засудили масований обстріл України, який російські війська здійснили 15 листопада. Фокус в одному матеріалі зібрав реакції іноземних дипломатів та політиків, які негативно відреагували на чергові ракетні удари ЗС РФ та запевнили Київ у подальшій підтримці.

Масований обстріл України — реакція США

Білий дім засудив масовані ракетні удари по українських містах, які Росія здійснила цілеспрямовано під час проведення саміту G20 в Індонезії. За словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, російські ракети уразили не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й житлові будинки.

"Ці російські удари лише посилять занепокоєння серед лідерів G20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки з мужнім українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету та демократії. США, наші союзники та партнери продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самооборони, включаючи системи ППО. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки потрібно", — йдеться у заяві, яка була оприлюднена на сайті Білого дому.

[ + – ] США засудили масований обстріл України

Окремо масований обстріл України прокоментувала посол США Бріджит Брінк. Дипломат підтвердила слова радника президента Джо Байдена, що офіційний Вашингтон продовжить підтримувати хоробрих українців, які стримують військову агресію Росії.

"Чергова хвиля жорстоких нападів — думки з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед безглуздим нападом Росії, а також з тими, хто бореться за захист України", — йдеться у повідомленні Бріджит Брінк.

[ + – ] США засудили масований обстріл України

Масований обстріл України — реакція Великобританії.

Пані посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс розкритикувала масований обстріл України, здійснений російськими військами 15 листопада.

"Як ніч змінює день, Росія відповідає на принизливий відхід з Херсона ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі Києва та інших міст. Велика Британія перечікує разом з українськими громадянами (відхід Росії з Херсона — ред.)", — лаконічно додала британська дипломатка у своєму мікроблозі Twitter.

[ + – ] Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на масований обстріл українських міст

Масований обстріл України — реакція Нідерландів

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра став свідком ракетних ударів ЗС РФ по Україні. Глава МЗС, який прибув у вівторок до української столиці, був змушений перебувати в укритті під час масованого обстрілу.

Як зазначив Вопке Гукстра, на ракетні удари ЗС РФ по Україні може бути лише одна відповідь — подальша підтримка Києва у повномасштабній війні з Росією. Міністр також закликав своїх колег звертати увагу не на слова, а на дії Кремля стосовно сусідньої країни, оскільки сьогоднішній масований обстріл України свідчить про те, що російський президент Володимир Путін і надалі готовий вдаватися до злочинних методів щодо цивільного населення.

"На це може бути лише одна відповідь. І це продовжувати — продовжувати підтримувати Україну, продовжувати постачати зброю, продовжувати працювати над правосуддям, продовжувати працювати над наданням гуманітарної допомоги", — додав Гукстра у спілкуванні з журналістами CNN.

Масований обстріл України — реакція Росії

Ракетні удари по Україні окремо прокоментував колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв. Свою публікацію топсоратник Володимира Путіна присвятив не лише масованому обстрілу українських міст, а й резолюції Генеральної Асамблеї ООН з репарацій, які можуть стягнути з Москви через повномасштабне вторгнення.

Так, Дмитро Медведєв назвав рішення ГА ООН "беззаконним", яке "було висмоктане ворожими країнами із відомого місця". За його словами, якщо країни Заходу почнуть вилучати заморожені активи на користь України — "у Росії не залишиться іншого вибору", як проводити аналогічні дії щодо інвесторів на території РФ.

"Загалом це сумно: ООН ухвалила такі беззаконні рішення, що просто гасите світло. І світло гасять. Наступного дня...", — додав Медведєв, натякаючи на масштабний блекаут в Україні після масованих ракетних ударів.

[ + – ] Медведєв пов'язав масований обстріл України з резолюцією ООН з репарацій

Варто нагадати, що 15 листопада російські війська здійснили масований обстріл України, під час якого в напрямку українських міст було випущено десятки крилатих ракет. Ракетний удар також було здійснено по Києву, внаслідок чого уламки снарядів впали на багатоквартирні будинки та спровокували пожежі. Через якийсь час ЗС РФ здійснили новий обстріл Києва, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

Масований обстріл України призвів до критичної ситуації в українській енергосистемі. "Укренерго" для запобігання аваріям на об'єктах критичної інфраструктури запровадило по всій території країни екстрені відключення електроенергії.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл України, повідомив, що ЗС РФ здійснила 85 ракетних ударів по українських містах.