РФ завдала 85 ракетних ударів по Україні, можливі ще 20, — Зеленський (відео)

Президент повідомив, що більшість російських ракет вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури, багато міст залишилося без електрики.

Related video

Росія 15 листопада завдала 85 ракетних ударів по території України, більшість із них — по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Зрозуміло, чого хоче ворог — він свого не доб'ється", — сказав глава держави.

Він зазначив, що ЗС РФ можуть ударити ще близько 20 ракетами найближчим часом, тому закликав українців берегти себе та перебувати в укриттях.

Зеленський також повідомив, що російські обстріли відключили українську енергетику в багатьох містах, проте пообіцяв, що все буде відновлено.

"Ми працюємо, все відновимо, все переживемо, Слава Україні, ви молодці", — підсумував президент.

Нагадаємо, через масовані удари РФ по Україні екстрені відключення електрики вводять на всій території країни. ЗС РФ вразили українські об'єкти інфраструктури у Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Волинській та інших областях.

В ОП розповіли, що ситуація в українській енергетиці критична. Найбільша кількість прильотів російських ракет зафіксована в центральних і північних регіонах України.