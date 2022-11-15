РФ нанесла 85 ракетных ударов по Украине, может быть еще 20, — Зеленский (видео)

Президент сообщил, что большинство российских ракет ударили по объектам энергетической инфраструктуры, многие города остались без электричества.

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Россия 15 ноября нанесла 85 ракетных ударов по территории Украины, большинство из них — по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Понятно чего хочет враг — он своего не добьется", — сказал глава государства.

Он отметил, что ВС РФ могут ударить еще около 20 ракетами в ближайшее время, поэтому призвал украинцев беречь себя и находится в укрытиях.

Зеленский также сообщил, что российские обстрелы отключили украинскую энергетику во многих городах, однако пообещал, что все будет возобновлено.

"Мы работаем, все возобновим, все переживем, Слава Украине, вы молодцы", — подытожил президент.

Напомним, из-за массированных ударов РФ по Украине экстренные отключения электричества вводят на всей территории страны. ВС РФ поразили украинские объекты инфраструктуры в Харькове, Львове, Житомире, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Волынской и других областях.

В ОП рассказали, что ситуация в украинской энергетике критическая. Наибольшее количество прилетов российских ракет зафиксировано в центральных и северных регионах Украины.