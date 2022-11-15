"Ситуація критична": в ОП розповіли про наслідки масованого ракетного удару ЗС РФ

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Масований обстріл України, здійснений ЗС РФ у вівторок, 15 листопада, призвів до критичної ситуації в енергосистемі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, масований обстріл України був спланованою акцією Російської Федерації.

Ракетні удари, як зазначає Кирило Тимошенко, здійснювалися на об'єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого склалася критична ситуація в енергосистемі. Найбільше прильотів російських ракет зафіксовано у центральних і північних регіонах країни.

"У Києві ситуація вкрай складна — запроваджуються спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго змушене розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та запобігання аваріям на устаткуванні", — продовжив Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Через критичну ситуацію в енергосистемі графіки стабілізаційних відключень електроенергії діятимуть поки що не будуть. Кирило Тимошенко також закликав побутових споживачів економно використати енергію.

Нагадаємо, що 15 листопада Росія здійснила масований обстріл України, випустивши у напрямку українських міст десятки крилатих ракет. Після оголошення повітряної тривоги у кількох регіонах країни пролунали вибухи.

Під час масованого обстрілу України на багатоквартирний житловий будинок у Києві впали уламки російської ракети, спровокувавши сильну пожежу. Через якийсь час ЗС РФ здійснили новий ракетний удар по Києву, а одна з ракет прилетіла у багатоповерховий будинок в Печерському районі.

В ОП прокоментували масований обстріл України і заявили, що ЗС РФ випустили в напрямку українських міст десятки крилатих ракет як помсту за виступ Володимира Зеленського на саміті лідерів G20 в Індонезії.