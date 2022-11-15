Ракетна атака РФ 15 листопада: Кличко повідомив про нові прильоти у Києві

За словами столичного градоначальника, удар припав ще по одній багатоповерхівці. Однак даних про постраждалих чи загиблих поки що немає

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Російські військові в другій половині дня 15 листопада завдали повторного удару крилатими ракетами по Києву. Про це повідомив голова міста Віталій Кличко у своєму офіційному телеграм-каналі.

За інформацією мера столиці, від ракетної атаки російських окупантів постраждала багатоповерхівка в Печерському районі міста.

Деталі глава Києва не повідомив. Чи є серед мешканців постраждалого будинку поранені та вбиті, поки що теж невідомо.

Зазначимо, що раніше Віталій Кличко поінформував у своєму офіційному каналі в телеграм про те, що під час першої ракетної атаки окупантів на місто ракети поцілили у два багатоповерхові будинки на Печерську. У будівлях спалахнула пожежа. За словами мера, на місці вже працюють рятувальники, поліція та медики.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія масово вдарила ракетами по Україні. Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні о 14:21 з оголошення тривоги в Києві та центральних областях. Через 20 хвилин сигнал тривоги пролунав і в решті регіонів, крім тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попереджав, що в дні саміту "Великої двадцятки" на Балі існує загроза масованого ракетного удару з боку російських військ по Україні.