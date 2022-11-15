Ракетная атака РФ 15 ноября: Кличко сообщил о новых прилетах в Киеве

По словам столичного градоначальника, удар пришелся еще по одной многоэтажке. Однако данных о пострадавших или погибших пока нет

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Российские военные во второй половине дня 15 ноября нанесли повторный удар крылатыми ракетами по Киеву. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко в своем официальном Телеграм-канале.

По информации мера столицы, от ракетной атаки российских оккупантов пострадала многоэтажка в Печерском районе города.

Деталей глава Киева не сообщил. Есть ли среди жителей пострадавшего дома раненые и убитые пока тоже неизвестно.

[ + – ] Виталий Кличко сообщил о новых "прилетах" в городе

Заметим, что несколько ранее Виталий Кличко проинформировал в своем официальном канале в Телеграм о том, что во время первой ракетной атаки оккупантов на город ракеты попали в два многоэтажных дома на Печерске. В зданиях вспыхнул пожар. По словам мэра, на месте уже работают спасатели, полиция и медики.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия массово ударила ракетами по Украине. Масштабная воздушная тревога началась в Украине в 14:21 с объявления угрозы в Киеве и центральных областях. Спустя 20 минут сигнал тревоги прозвучал и в остальных регионах, кроме временно оккупированного Крыма.

Отметим, что ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупреждал, что в дни саммита "Большой двадцатки" на Бали существует угроза массированного ракетного удара со стороны российских войск по Украине.