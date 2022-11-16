Почти $1 млрд: СМИ подсчитали, во сколько обошелся для РФ вчерашний обстрел Украины
Всего ВС РФ запустили 96 ракет и дронов-камикадзе, которые привели к отключениям электричества во многих городах. В общей сложности тревога в Украине продлилась более 4 часов.
За несколько часов 15 ноября российские войска запустили 96 ракет на сумму в 700-900 млн долларов. Об этом сообщает Forbes.
Войска РФ запускали ракеты Х-101, Х-555, "Калибр" и 24 беспилотника. Ракеты Х-101 и Х-555 запускались из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 в районе Каспийского моря и Ростовской области. "Калибры" враг запускал из кораблей в Черном море. В общей сложности тревога в Украине продлилась больше 4 часов.
Сколько стоят ракеты выпущенные ракеты?
Стоимость одной ракеты Х-101 — около 13 млн долларов, "Калибр" — 6,5 млн долларов и Х-555 4 млн доллара. Четкого распределение в Командовании Воздушных сил не сообщили. Поэтому журналисты приблизительно подсчитали, что стоимость всех выпущенных ракет составляет 700-900 млн долларов.
Отметим, в Командовании Военно-воздушных сил 96 ракет:
- 75 крылатых ракет
- 2 управляемые авиаракеты
- 10 дроны-камикадзе
- 2 беспилотника
Напомним, одна из сбитых российских ракет упала на жилую пятиэтажку в Киеве. В результате пострадала женщина. Из-за массовых обстрелов Украине прекратила прокачку нефти в Венгрию.