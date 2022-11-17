Росія вдарила по об'єктах видобутку газу на сході України: "Нафтогаз" повідомив про пожежу

Відомо як про зруйновані, так і про пошкоджені об'єкти газовидобутку в східному регіоні внаслідок масованого обстрілу з боку військ РФ.

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Збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по об'єктах видобутку газу на сході України, є пошкодження і руйнування. На місці події виникла пожежа, рятувальники вже встигли її ліквідувати. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, йдеться на сайті компанії.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об'єктів (АТ "Укргазвидобування" на сході України), інші отримали пошкодження різного ступеня", — заявив керівник "Нафтогазу".

Також Чернишов повідомив, що фахівці "Укргазвидобування" оперативно прибули на місце події для оцінки наслідків і масштабу ударів. Інформація щодо постраждалих ще встановлюється. Тим часом рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки військ РФ на об'єкти видобутку газу.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі, повідомив, що війська РФ націлилися на газовидобувну інфраструктуру України.

"Над Києвом пролітають ракети, зараз бомблять наш газовидобуток... Незважаючи на це, ми розуміємо, як стримувати окупантів, розуміємо смак перемоги від контрнаступу. Ми точно переможемо й точно станемо членом ЄС і НАТО", — прокоментував обстріл 17 листопада глава українського уряду.

Нагадаємо, сьогодні під час масованої ракетної атаки військ РФ по території України в Києві прогриміли вибухи.

Пізніше з'ясувалося, що сили протиповітряної оборони збили над столицею чотири дрони-камікадзе Shahed-136 та п'ять російських крилатих ракет. Докладніше про наслідки масованого ракетного удару по Україні 17 листопада читайте в нашому матеріалі.