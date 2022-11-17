Нові ракетні удари РФ по Україні націлені на газовидобуток, – Шмигаль

За словами прем'єр-міністра України, росіяни також намагаються бити по підприємствах у Дніпрі.

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Нові ракетні удари Російської Федерації по українських регіонах націлені на видобуток газу у країні. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у межах Київського міжнародного економічного форуму.

Глава українського уряду також зазначив, що росіяни наразі намагаються атакувати підприємства, розташовані у Дніпрі. Зокрема йдеться про Південний машинобудівний завод.

"Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства в Дніпрі, "Південмаш", але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів", — зазначив Шмигаль.

Інших подробиць прем’єр-міністр не дав.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, над Київським водосховищем збили два дрони-камікадзе.

Зранку ворог здійснив масовані атаки українських регіонів. Вибухи зафіксовані у Дніпрі та Одеській області, працювала система ППО.