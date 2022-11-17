Новые ракетные удары РФ по Украине нацелены на газодобычу, – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины, россияне также пытаются бить по предприятиям в Днепре.

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Новые ракетные удары Российской Федерации по украинским регионам нацелены на добычу газа в стране. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в рамках Киевского международного экономического форума.

Глава украинского правительства также отметил, что россияне сейчас пытаются атаковать предприятия, расположенные в Днепре. В частности, речь идет о Южном машиностроительном заводе.

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", но несмотря на это мы понимаем, как сдерживать оккупантов", –– отметил Шмыгаль.

Других подробностей премьер-министр не дал.

Напомним, сегодня, 17 ноября, над Киевским водохранилищем сбили два дрона-камикадзе.

С утра враг осуществляют массированные атаки украинских регионов. Взрывы были зафиксированы в Днепре и Одесской области, работала система ПВО.