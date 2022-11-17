Россия ударила по объектам добычи газа на востоке Украины: "Нафтогаз" сообщил о пожаре

Известно как о разрушенных, так и о поврежденных объектах газодобычи в восточном регионе в результате массированного обстрела со стороны войск РФ.

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Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам добычи газа на востоке Украины, есть повреждения и разрушения. На месте происшествия возник пожар, спасатели уже успели его ликвидировать. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, говорится на сайте компании.

"На данный момент известно о нескольких разрушенных объектах (АО "Укргаздобыча" на востоке Украины), другие получили повреждения разной степени", — заявил руководитель "Нафтогаза".

Также Чернышов сообщил, что специалисты "Укргаздобычи" оперативно прибыли на место происшествия для оценки последствий и масштаба ударов. Информация о пострадавших еще устанавливается. Тем временем спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате атаки войск РФ на объекты добычи газа.

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Киевском международном экономическом форуме, сообщил, что войска РФ нацелились на газодобывающую инфраструктуру Украины.

"Над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу… Несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов, понимаем вкус победы от контрнаступления. Мы точно победим и точно станем членом ЕС и НАТО", — прокомментировал обстрелы 17 ноября глава украинского правительства.

Напомним, сегодня во время массированной ракетной атаки войск РФ по территории Украины в Киеве прогремели взрывы.

Позже выяснилось, что силы противовоздушной обороны сбили над столицей четыре дрона-камикадзе Shahed-136 и пять российских крылатых ракет. Подробнее о последствиях массированного ракетного удара по Украине 17 ноября читайте в нашем материале.