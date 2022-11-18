РФ своїми обстрілами вивела з ладу майже половину енергосистеми України, — Шмигаль (відео)

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за нинішніх умов Україна потребує більшої підтримки від європейських партнерів. Йдеться про обладнання та гроші, необхідні для закупівлі додаткових обсягів газу.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок ракетних ударів армії Росії з ладу виведено майже 50% енергетичної системи України. Про це він сказав на брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, який прибув до Києва у п'ятницю, 18 листопада.

[ + – ] Виступ прем'єр-міністра на відео із 06:32

"Лише протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах майже 100 ракет. Майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу", — сказав прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що за таких умов Україна потребує більшої підтримки від європейських партнерів, зокрема обладнання і грошей для закупівлі додаткових обсягів газу.

До 15 листопада українська влада повідомляла, що Росія пошкодила приблизно 40% енергетичної інфраструктури.

Збитки критичної інфраструктури

За словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, масовані обстріли України завдали по об'єктах енергетичної інфраструктури (ТЕС, ТЕЦ, ЛЕП, підстанції) збитків на суму понад $1 млрд.

"Збитки, наприклад, для теплової генерації можуть досягати від 5 до 25 млн дол. за об'єкти (0,2-1 млрд грн), залежно від ступеня пошкоджень. Тому лише прямі сумарні збитки для об'єктів енергетичної інфраструктури (ТЕС, ТЕЦ, ЛЕП, підстанції тощо) від одного дня обстрілів можуть досягати 0,5-1 млрд дол", — розповів депутат.

Він також додав, що сумарний прямий збиток від обстрілів із початку жовтня, за оцінками Міненерго, вже становить мільярди доларів.

Нагадаємо, що 15 листопада російські війська здійснили масований обстріл України, під час якого в напрямку українських міст було випущено десятки крилатих ракет. Ракетний удар також було здійснено по Києву, внаслідок чого уламки снарядів впали на багатоквартирні будинки та спровокували пожежі. Через якийсь час ЗС РФ здійснили новий обстріл Києва, під час якого загинула щонайменше одна людина.

Масований обстріл України призвів до критичної ситуації в українській енергосистемі. "Укренерго" для запобігання аваріям на об'єктах критичної інфраструктури запровадило по всій території країни екстрені відключення електроенергії.

Вранці 17 листопада російські війська здійснили новий масований обстріл України, випустивши в напрямку мирних міст крилаті ракети та дрони-камікадзе Shahed. За час дії повітряної тривоги в небі над Києвом збили чотири ракети та п'ять безпілотників.