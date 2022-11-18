Росія атакує критичну інфраструктуру України: яка сума збитків

Сумарна пряма шкода від обстрілів з початку жовтня, за оцінками Міненерго, вже становить мільярди доларів.

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Масовані обстріли України, які російські війська здійснили 15 та 17 листопада 2022 року, спричинили об'єктам енергетичної інфраструктури (ТЕС, ТЕЦ, ЛЕП, підстанції) збитки на суму понад $1 млрд. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, зараз підрахунком збитків займаються фахівці, але, як зазначив депутат, розмір збитків явно не менший за попередні обстріли.

"Збитки, наприклад, для теплової генерації можуть досягати від 5 до 25 млн дол. за об'єктів (0,2 -1 млрд грн), залежно від ступеня пошкоджень. Тому лише прямі сумарні збитки для об'єктів енергетичної інфраструктури (ТЕС, ТЕЦ, ЛЕП, підстанції тощо) від одного дня обстрілів можуть досягати 0,5 — 1 млрд дол", — сказано в повідомленні Гетманцева.

Він також додав, що сумарна пряма шкода від обстрілів з початку жовтня, за оцінками Міненерго, вже становить мільярди доларів.

Нагадаємо, що 15 листопада російські війська здійснили масований обстріл України, під час якого у напрямку українських міст випустили десятки крилатих ракет. Ракетний удар також здійснили по Києву, внаслідок чого уламки снарядів впали на багатоквартирні будинки та спровокували пожежі. Через якийсь час ЗС РФ здійснили новий обстріл Києва, під час якого загинула щонайменше одна людина.

Масований обстріл України призвів до критичної ситуації в українській енергосистемі. "Укренерго" для запобігання аваріям на об'єктах критичної інфраструктури запровадило по всій території країни екстрені відключення електроенергії.

Вранці, 17 листопада, російські війська здійснили новий масований обстріл України, випустивши у напрямку мирних міст крилаті ракети та дрони-камікадзе Shahed. За час дії повітряної тривоги у небі над Києвом збили чотири ракети та п'ять безпілотників.