Россия атакует критическую инфраструктуру Украины: какова сумма ущерба

Суммарный прямой ущерб от обстрелов с начала октября, по оценкам Минэнерго, уже составляет миллиарды долларов.

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Массированные обстрелы Украины, который российские войска совершили 15 и 17 ноября 2022 года, причинили объектам энергетической инфраструктуры (ТЭС, ТЭЦ, ЛЭП, подстанции) убытки на сумму более $1 млрд. Об этом в своем Telgram-канале сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас подсчетом убытков занимаются специалисты, но, как отметил депутат, размер ущерба явно не меньше предыдущих обстрелов.

"Ущерб, например, для тепловой генерации может достигать от 5 до 25 млн долл. за объектов (0,2 -1 млрд грн), в зависимости от степени повреждений. Поэтому только прямые суммарные убытки для объектов энергетической инфраструктуры (ТЭС, ТЭЦ, ЛЭП, подстанции и т.п.) от одного дня обстрелов могут достигать 0,5 — 1 млрд долл", — сказано в сообщении Гетманцева.

Он также добавил, что суммарный прямой ущерб от обстрелов с начала октября, по оценкам Минэнерго, уже составляет миллиарды долларов.

Напомним, что 15 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, в ходе которого в направлении украинских городов были выпущены десятки крылатых ракет. Ракетный удар также был осуществлен по Киеву, в результате чего обломки снарядов упали на многоквартирные дома и спровоцировали пожары. Через какое-то время ВС РФ осуществили новый обстрел Киева, в ходе которого погиб, по меньшей мере, один человек.

Массированный обстрел Украины привел к критической ситуации в украинской энергосистеме. "Укрэнерго" для предотвращения аварий на объектах критической инфраструктуры ввело по всей территории страны экстренные отключения электроэнергии.

Утром 17 ноября российские войска осуществили новый массированный обстрел Украины, выпустив в направлении мирных городов крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed. За время действия воздушной тревоги в небе над Киевом сбили четыре ракеты и пять беспилотников.