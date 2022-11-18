Больше ракет: РФ накопила ресурсы для пополнения своего арсенала, - New York Times

По мнению американских аналитиков, Россия запасла большое количество оружия и сырья еще до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, РФ может рассчитывать на помощь Ирана и КНДР.

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Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Российская Федерация всеми средствами старается пополнить свои ракетные запасы. В Кремле обращаются за помощью к Ирану и Северной Корее, а также могут наращивать собственное производство оружия, о чем пишет New York Times.

Как пишут в издании, украинские и западные эксперты несколько месяцев подряд утверждали, что у России постепенно заканчиваются боеприпасы. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что РФ истощила около 70% своих запасов.

При этом, территория Украины регулярно попадает под массированные ракетные обстрелы. Так, во вторник, 25 ноября Россия выпустила по украинским городам 96 ракет, что стало самым крупным обстрелом страны за время полномасштабного вторжения.

В Пентагоне считают, что за покупкой ракетных боеприпасов РФ обращается к Ирану и Северной Корее. По мнению главы ведомства Ллойда Остина, эти страны могут "предоставить им некоторые возможности".

Авторы публикации также напомнили, что в октябре этого года Владимир Путин заявлял о наращивании производства технологий, необходимых для ведения "специальной военной операции".

По данным военной разведывательной фирмы Janes, до начала вторжения РФ вполне могла сделать запасы микрочипов и прочих элементов, необходимых для создания высокоточного оружия. Аналитики отмечают, что некоторые технологии, используемые в военной промышленности, имеют гражданское применение, что позволяет России закупать их в обход санкций.

"Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже по выходным", — сообщают в разведывательной компании.

Напомним, что Российская Федерация нанесла удар по объектам добычи газа на востоке Украины. В результате обстрела на месте происшествия начался пожар, несколько объектов были разрушены или получили повреждения разной степени.

Еще Фокус писал, что в результате массированного ракетного обстрела почти половина энергосистемы Украины была выведена из строя. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в нынешних условиях Украине нужно больше оборудования и средств для приобретения дополнительных объемов газа.