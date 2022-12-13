В обхід санкцій: Росія продовжує купувати американські мікрочипи — ЗМІ

З моменту повномасштабної війни в Україні сума імпорту напівпровідників і мікрочипів до Росії стрімко зросла. Водночас санкції, накладені США, передбачають обмеження на постачання цих товарів у РФ.

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Попри обмеження США, Російська Федерація продовжує закуповувати електроніку, необхідну для озброєння. Для цього РФ використовує деякі приватні компанії, і навіть прокладає нові маршрути поставок. Про це йдеться у спільному дослідженні Reuters та Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

У публікації йдеться, що РФ співпрацює з маловідомими фірмами, які постачають мікрочипи в обхід санкцій. Наприклад, турецька компанія Azu International Ltd Sti займається продажем американських деталей для комп'ютерів у Росію.

Azu International Ltd Sti заснована турецьким бізнесменом Гоктюрком Агвазом, якому також належить компанія-постачальник мікрочипів Smart Impex GmbH. Smart Impex розташована в Німеччині. Після введення санкцій німецька фірма відмовилася продавати свою продукцію у РФ, проте продовжила постачання до Туреччини.

До турецьких компаній, що допомагає Росії отримувати необхідну електроніку, також належить Smart Trading Ltd. Її фундатором є генеральний директор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Завдяки Smart Trading РФ отримала обладнання приблизно на 660 тисяч доларів.

У Європейському Союзі також зафіксовано підприємства, які забезпечують РФ. Так естонська Elmec Trade Oü надала Російській Федерації електроніки на суму щонайменше 17 мільйонів доларів. За словами гендиректора фірми Олександра Фоменка, постачання здійснювалось у межах старих домовленостей.

Автори розслідування також згадали про фірму Pixel Devices Ltd, яка базується в Гонконгу. Директор Pixel Devices, громадянин Іспанії Пере Роура Кано підтвердив, що його компанія експортує напівпровідники у РФ. Примітно, що 2017 року підприємство зареєстроване на петербурзьку компанію.

У повідомленні зазначили, що на території Російської Федерації є велика кількість фірм, які використовуються для заміщення організації, що потрапили під санкції США. Наприклад, після накладення обмежень на ТОВ "Радіант Груп", експортом мікрочіпів почала займатися Titan-Micro, чий офіс розташований у тому самому будинку.

У результаті з квітня по листопад 2022 імпорт електроніки в Росію склав 2,6 мільярда доларів, з них на товари випущені в країнах Європи і США припадає 777 мільйонів доларів.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що завдяки західним санкціям, Російська Федерація не зможе закуповувати в необхідних кількостях деталі для виробництва зброї. Політик також згадував, що західні країни продовжують шукати нові можливості для посилення санкцій проти РФ.

Ще Фокус писав про те, що попри санкції, Росія продовжує випускати крилаті ракети. Британські експерти з'ясували, що боєприпаси, якими ЗС РФ атакували Київ, зроблені лише за 2 місяці до їх застосування.