"Націоналісти" замість "ісламістів": ФСБ "розкрило" рекордну кількість терактів (інфографіка)

За інформацією журналістів, 69% так званих "терактів", які нібито наперед розкрили спецслужби РФ, були диверсіями. Без загрози життю людей.

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Станом на початок грудня російська ФСБ протягом року повідомила про 48 контртерористичних операцій, більшість із них нібито пов'язана з Україною. Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

І якщо раніше ФСБ повідомляла про ліквідацію бандформувань ісламістів, то тепер на зміну їм прийшли "українські націоналісти".

До початку масштабної війни в Україні російські силовики частіше повідомляли про запобігання терактам за участю бойовиків та смертників, але після 24 лютого перейшли на антивоєнні акції.

Журналісти з'ясували, що 69% "терактів", які нібито запобігли у РФ, були диверсіями, які не загрожували життям людей. Людям, які підпалювали військкомати, планували диверсії на енергетичних об'єктах чи залізничних коліях, звинувачували у підготовці терактів.

[ + – ] Види "терактів"

Журналісти посилаються на слова керівника проєкту "Підтримка політв'язнів. Меморіал" Сергія Давідіса, який заявив, що Кремль намагається так "виправдати в очах населення свої власні злочинні дії" щодо України.

[ + – ] "Теракти", які не загрожують життям людей

Крим

[ + – ] За "терактами" в Криму ховаються переслідування кримських татар

Автори дослідження зробили висновок, що до топ 5 регіонів з найбільшою кількістю "попереджених терактів" російським ФСБ увійшов Крим, головним чином через переслідування за "терористичними" статтями кримських татар. У п'ятірці таких регіонів також Москва та Північний Кавказ.

Нагадаємо, що РФ продовжує купувати американські мікрочипи в обхід санкцій. З початку інтенсивної фази війни в Україні обсяг імпортованих у РФ напівпровідників і мікрочіпів стрімко зростав. Попри санкції, що обмежують їхнє постачання.

Раніше Фокус повідомляв, що у Мелітополі ЗС РФ втратили керівний склад 58-ї армії. ЗСУ знищили три артилерійські установки та до 10 одиниць військової техніки в районах Енергодару, Токмака та Гуляйполі.