"Должны сделать все": Украина намерена вернуть Крым к лету, — Буданов

Глава ГУР заявил, что в этом году РФ сосредоточится на захвате Донбасса, однако оккупация украинской территории началась с полуострова и там все закончится.

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В 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Луганской и Донецкой областях. Однако попытка наступления РФ с Беларуси маловероятна — это лишь способ рассредоточить украинские войска. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Washington Post 31 января.

По его словам, Украина "должна сделать все", чтобы к лету вернуть оккупированный Крым. Он добавил, что оккупация России украинской территории началась с полуострова и там все закончится.

Буданов исключает применение Москвой ядерного оружия в случае вхождения украинских войск в Крым.

"Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится" — отметил он.

Глава ГУР также рассказал, что это тактика запугивания, а в случае нанесения ядерного удара РФ не только проиграет, но и развалится.

"Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", — добавил Буданов.

Он также рассказал, что на территории РФ работают украинские агенты, которые совершают диверсии. Руководитель украинской разведки предупредил, что это будет до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность Украины.

"Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", — заявил он.

Кирилл Буданов предположил, что Кремлю следует опасаться коллаборантов в своей среде. Украина поддерживает таких людей.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", — подытожил он.

Другие заявления Буданова:

В Украине воюют 326 тысяч российских военных;

у РФ осталось 9% запасов "Калибров";

Владимир Путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников.

Напомним, 30 января глава ГУР заявил, что будущие отношения между Украиной и Россией станут трудным процессом. Не понятно, на сколько элементов РФ распадется и с кем придется разговаривать о репарациях и привлечении к ответственности за военные преступления.

Ранее, 4 января, он сообщил, что весной ВСУ планируют серьезное наступление, после которого Украина окончательно нанесет военное поражение России и вернется к границам 1991 года.