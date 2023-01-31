"Маємо зробити все": Україна має намір повернути Крим до літа, — Буданов

Глава ГУР заявив, що цього року РФ зосередиться на захопленні Донбасу, проте окупація української території розпочалася з півострова, і там усе закінчиться.

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У 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої території у Луганській та Донецькій областях. Проте спроба наступу РФ з Білорусі малоймовірна — це лише спосіб розосередити українські війська. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post 31 січня.

За його словами, Україна "має зробити все", щоб до літа повернути окупований Крим. Він додав, що окупація Росії української території розпочалася з півострова, і там все закінчиться.

Буданов виключає застосування Москвою ядерної зброї у разі входження українських військ до Криму.

"Це неправда. І Крим повернеться до нас. Я вам більше скажу: все почалося в Криму 2014 року, там все й закінчиться", — зазначив він.

Глава ГУР також розповів, що це тактика залякування, а у разі завдання ядерного удару РФ не тільки програє, а й розвалиться.

"Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не лише до воєнної поразки Росії, а й до її краху. І вони це чудово знають", — додав Буданов.

Він також розповів, що на території РФ працюють українські агенти, які здійснюють диверсії. Керівник української розвідки попередив, що це буде доти, доки не відновиться територіальна цілісність України.

"Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки не буде відновлено територіальну цілісність України, всередині Росії будуть проблеми", — заявив він.

Кирило Буданов припустив, що Кремлю слід побоюватися колаборантів у своєму середовищі. Україна підтримує таких людей.

"На цій території справді є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", — підсумував він.

Інші заяви Буданова:

В Україні воюють 326 тисяч російських військових;

у РФ залишилося 9% запасів "Калібрів";

Володимир Путін невиліковно хворий на рак і має кілька двійників.

Нагадаємо, 30 січня глава ГУР заявив, що майбутні відносини між Україною та Росією стануть важким процесом. Не зрозуміло, наскільки елементів РФ розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Раніше, 4 січня, він повідомив, що навесні ЗСУ планують серйозний наступ, після якого Україна остаточно завдасть воєнної поразки Росії і повернеться до кордонів 1991 року.