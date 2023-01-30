"Стануть важким процесом": глава ГУР розповів про майбутні відносини України та Росії

За словами Кирила Буданова, не зрозуміло, на скільки елементів РФ розпадеться і з ким доведеться розмовляти про репарації та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що майбутні відносини між Україною та Росією стануть складним процесом. Не зрозуміло, на скільки елементів РФ розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.

Глава розвідки зазначив, що ЗСУ воюють з країною, де дві третини населення підтримали рішення Володимира Путіна про вторгнення. Буданов також повідомив, що головне завдання для України — системне ослаблення РФ.

"Для цього ми маємо активно підключатися до євроатлантичних і європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх", — зазначив він.

За його словами, наша держава повинна мати якусь форму контролю над новою післявоєнною Росією. Щоб військове вторгнення з її боку більше ніколи не повторилося.

У чому секрет української розвідки?

Кирило Буданов розповів, що українські розвідники активно аналізують ворога: вивчають стан армії, логістику, виробничі цикли, а також досліджують суспільні та регіональні настрої, соціальну динаміку й економічні показники.

"Завдяки цьому ми передбачаємо його наступні кроки. Але це ще не все. Ми також бачимо істотні зміни всередині самої Російської держави", — сказав він.

Керівник ГУР додав, що успішні розвідувальні дії України засновані на інноваційному та інтелектуальному складнику, підготовці нового покоління фахівців і роботі з новими засобами.

Нагадаємо, 5 січня у розвідці розповіли, на основі чого Буданов будує свої оптимістичні прогнози щодо завершення війни в Україні. Вони базуються на розвідувальних даних, а також на аналізі ситуації на полі бою та у світі.

4 січня глава ГУР заявив, що навесні українські військові планують серйозний наступ. Він переконаний, що після контрнаступу 2023 року Україна завдасть остаточної поразки РФ і повернеться до кордонів 1991 року.