У ГУР розповіли, на основі чого Буданов будує оптимістичні прогнози у війні з РФ

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що глава ГУР не завжди озвучував позитивні речі, але й попереджав про повномасштабне вторгнення РФ. Нині є підстави говорити про перемогу України в цьому році.

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Оптимістичні прогнози начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова з приводу майбутніх успіхів ЗСУ та перемоги України у 2023 році базуються на розвідувальних даних, а також на аналізі обстановки на полі бою та у світі. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону 5 січня.

"Слова Буданова про позитивні зрушення на фронті, які ще влітку пролунали про події восени і в багатьох інших випадках — це інформація, що підтверджується життям і практикою", — зазначив він.

Юсов додав, що Кирило Буданов не завжди озвучував оптимістичні прогнози, але також попереджав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нині ж голова ГУР має підстави говорити про більш позитивні речі, зокрема про перемогу України в цьому році.

"Завдяки діяльності українських Сил оборони, і завдяки допомозі наших партнерів, і власне через внутрішні процеси, що відбуваються всередині РФ, ми можемо сміливо стверджувати, що 2023 рік буде переможним... для цього є підстави", — сказав представник розвідки.

Нагадаємо, 4 січня Кирило Буданов заявив, що ЗСУ розпочнуть масштабний наступ навесні. За його словами, у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки РФ.

Крім того, глава ГУР розповів, що президент РФ Володимир Путін давно хворий на рак і може скоро померти. Після чого в країні розпочнеться трансфер влади.