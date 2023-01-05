В ГУР рассказали, на основе чего Буданов строит оптимистические прогнозы в войне с РФ

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что глава ГУР не всегда озвучивал позитивные вещи, но и предупреждал о полномасштабном вторжении РФ. Сейчас же есть основания говорить о победе Украины в этом году.

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Оптимистические прогнозы начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова по поводу будущих успехов ВСУ, и победы Украины в 2023 году базируются на разведывательных данных, а также на анализе обстановки на поле боя и в мире. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона 5 января.

"Слова Буданова о положительных сдвигах на фронте, прозвучавшие еще летом о событиях осенью и во многих других случаях — это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", — отметил он

Юсов добавил, что Кирилл Буданов не всегда озвучивал оптимистические прогнозы, но также предупреждал о полномасштабном вторжении России в Украину. Сейчас же у главы ГУР есть основания говорить о более позитивных вещах, в частности, о победе Украины в этом году.

"Благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно через внутренние процессы, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным… для этого есть основания", — сказал представитель разведки.

Напомним, 4 января Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнут масштабное наступление весной. По его словам, в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение РФ.

Кроме того, глава ГУР рассказал, что президент РФ Владимир Путин давно болен раком и может скоро умереть. После чего в стране начнется трансфер власти.