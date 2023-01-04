"Путин давно болен": Буданов заявил, что Украина должна победить до смерти президента РФ

По словам главы украинской разведки, после смерти Путина в России начнется трансфер власти. Изменения в Российской Федерации пойдут на пользу всему миру, подчеркивает Буданов.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин давно болеет и может скоро умереть. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

На вопрос журналистки Бритт Кленнетт о том, болен ли Путин, Буданов ответил утвердительно, при этом подчеркнул, что глава Кремля болеет уже очень давно.

"И как вы думаете, когда он умрет?" — поинтересовалась Кленнетт.

"Я думаю, очень скоро. Я надеюсь", — уточнил Буданов.

Украинская разведка предполагает, что у Путина онкологическое заболевание. Как говорит глава ГУР, информация о болезни Путина поступает из близких к нему источников.

Вместе с тем он считает, что Украина должна одержать победу в войне еще до смерти российского президента.

Глава ГУР уточнил, что после смерти Путина в Российской Федерации начнется трансфер силы.

Существует несколько сценариев будущего России, говорит Буданов. Однако в любом случае трансформации страны-агрессора бояться не стоит, так как это лишь пойдет на пользу всему миру, добавил он.

Напомним, в этом же интервью Кирилл Буданов анонсировал больше ударов по территории России. Он отметил, что ВСУ могут наносить удары по оккупированному Крыму и использовать для этого любое вооружение, так как полуостров является украинской территорией.

В интервью телеканалу The War Zone в конце октября 2022 года Кирилл Буданов говорил, что Владимир Путин может не пережить войну в Украине. По его словам, российская политическая элита уже ищет ему преемника.