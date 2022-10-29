Путин вряд ли переживет войну, но госпереворот в России маловероятен, — Буданов

По словам главы ГУР, в РФ ведутся активные дискуссии о том, кто заменит Путина, но в нынешнем российском руководстве нет тех, кто не будет мешать будущему Украины. Буданов также рассказал, уменьшатся ли поставки вооружений с приходом республиканцев в Конгресс.

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Президент РФ Владимир Путин может умереть еще до конца войны в Украине, а российское руководство уже ищет преемника. Такое заявление сделал руководитель ГУР Кирилл Буданов, передает The Drive.

По мнению главы украинской разведки, представляется маловероятным, что Путин переживет войну.

"Сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто его заменит", — сказал Буданов, но при этом решил не называть имена возможного сменщика российского президента.

Интервьюер напомнил Буданову об их первом интервью в ноябре 2021 года, когда руководитель разведведомства подробно описал будущее вторжение РФ. В ответ на вопрос о том, как это удалось спрогнозировать, Буданов сказал, что идет 9-й месяц войны, и Украина все еще держится, что говорит об успешной работе.

Как долго россияне будут поддерживать войну?

Буданов считает, что российское население будет поддерживать Кремль до последнего, до поражения Российской Федерации. А когда Россия проиграет, они скажут, что совершенно не причастны, и что их лидеры были неправы.

Будет ли в России госпереворот?

Глава ГУР считает, что пока Путина никто не будет свергать, но как только РФ потерпит поражение, это произойдет очень быстро. И в дальнейшем, считает Буданов, РФ несколько видоизменится.

Он также не считает, что в нынешнем российском руководстве есть кто-то, кто не будет мешать будущему Украины и попытается восстановить отношения с Западом.

"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что среди тех, кто за ним стоит, есть хорошие люди. Но кто бы ни пришел ему на смену, все непременно обвинят Путина во всем плохое, что было сделано", — пояснил глава разведведомства.

Сократятся ли поставки оружия США с приходом республиканцев в Конгресс?

"Очень надеюсь, что после выборов в США объемы помощи, которые идут в Украину, только возрастут", — отметил Буданов.

Напомним, что по словам Буданова, до конца следующего месяца Херсон может уже быть деоккупирован. По оценкам руководителя ГУР, в городе находятся самые подготовленные и боеспособные подразделения российских войск. Освобождение Херсона без боя не произойдет, но ВСУ пытаются смягчить грядущую битву, насколько это вообще представляется возможным.