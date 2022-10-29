Путін навряд чи переживе війну, але держпереворот у Росії малоймовірний, — Буданов

За словами голови ГУР, у РФ ведуть активні дискусії про те, хто замінить Путіна, але в нинішньому російському керівництві немає тих, хто не заважатиме майбутньому України. Буданов також розповів, чи зменшаться постачання озброєнь із приходом республіканців у Конгрес.

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Президент РФ Володимир Путін може померти ще до кінця війни в Україні, а російське керівництво вже шукає наступника. Таку заяву зробив керівник ГУР Кирило Буданов, повідомляє The Drive.

На думку глави української розвідки, малоймовірно, що Путін переживе війну.

"Зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто його замінить", — сказав Буданов, але водночас вирішив не називати імена можливого змінника російського президента.

Інтерв'юер нагадав Буданову про їхнє перше інтерв'ю в листопаді 2021 року, коли керівник розвідомства докладно описав майбутнє вторгнення РФ. У відповідь на питання про те, як це вдалося спрогнозувати, Буданов сказав, що йде 9-й місяць війни, і Україна все ще тримається, що говорить про успішну роботу.

Як довго росіяни підтримуватимуть війну?

Буданов вважає, що російське населення підтримуватиме Кремль до останнього, до поразки Російської Федерації. А коли Росія програє, вони скажуть, що зовсім не причетні і що їхні лідери були неправі.

Чи буде в Росії держпереворот?

Глава ГУР вважає, що поки Путіна ніхто не скидатиме, але як тільки РФ зазнає поразки, це станеться дуже швидко. І надалі, вважає Буданов, РФ дещо видозміниться.

Він також не вважає, що в нинішньому російському керівництві є хтось, хто не заважатиме майбутньому України та спробує відновити відносини із Заходом.

"Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що серед тих, хто за ним стоїть, є хороші люди. Але хто б не прийшов йому на зміну, всі неодмінно звинуватять Путіна в усьому поганому, що було зроблено", — пояснив голова розвідвідомства.

Чи скоротяться постачання зброї США з приходом республіканців у Конгрес?

"Дуже сподіваюся, що після виборів у США обсяги допомоги, які йдуть в Україну, лише зростуть", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, до кінця наступного місяця Херсон може вже бути деокупований. За оцінками керівника ГУР, у місті перебувають найпідготовленіші та найбоєздатніші підрозділи російських військ. Звільнення Херсона без бою не відбудеться, але ЗСУ намагаються пом'якшити майбутню битву, наскільки це взагалі можливо.