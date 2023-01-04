"Путін давно хворий": Буданов заявив, що Україна має перемогти до смерті президента РФ

За словами глави української розвідки, після смерті Путіна в Росії розпочнеться трансфер влади. Зміни в Російській Федерації підуть на користь усьому світу, наголошує Буданов.

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Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін давно хворіє та може скоро померти. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

На запитання журналістки Брітт Кленнет про те, чи хворий Путін, Буданов відповів ствердно, до того ж підкреслив, що глава Кремля хворіє вже дуже давно.

"І як ви думаєте, коли він помре?" — поцікавилася Кленнет.

"Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся", — уточнив Буданов.

Українська розвідка припускає, що Путін має онкологічне захворювання. Як каже глава ГУР, інформація про хворобу Путіна надходить від близьких до нього джерел.

Водночас він вважає, що Україна має здобути перемогу у війні ще до смерті російського президента.

Глава ГУР уточнив, що після смерті Путіна в Російській Федерації розпочнеться трансфер сили.

Існує кілька сценаріїв майбутнього Росії, каже Буданов. Однак у будь-якому разі трансформації країни-агресора боятися не варто, оскільки це лише піде на користь усьому світу, додав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов анонсував більше ударів по території Росії. Він зазначив, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією.

В інтерв'ю телеканалу The War Zone наприкінці жовтня 2022 року Кирило Буданов говорив, що Володимир Путін може не пережити війну в Україні. За його словами, російська політична еліта вже шукає йому наступника.